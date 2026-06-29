Social Cole Trio Le Melville Paris

Créée dans l’esprit du célèbre trio de Nat King Cole, cette formation réunissant Marie Véto à la contrebasse et au chant, Bruno Bellemin à la guitare et Vinh Lê au piano, revisite un répertoire où se croisent l’élégance des grands standards du jazz, les couleurs chaleureuses de la musique brésilienne et l’énergie du hard bop.

Une formule intimiste, qui met en valeur l’écoute, le swing et l’improvisation, idéale pour permettre aux trois musiciens de vous faire partager un voyage musical vintage et riche en nuances.

Vinh Lê : piano

Bruno Bellemin : guitare

Marie Véto : contrebasse, chant

Un trio pétillant inspiré par Nat King Cole réchauffe l’atmosphère avec jazz, brésilienne et hard bop. Écoutez le swing et laissez-vous emporter par ce voyage musical intimiste et nuancé!

Le jeudi 01 octobre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T23:30:00+02:00

fin : 2026-10-02T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T20:30:00+02:00_2026-10-01T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6067



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