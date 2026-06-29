UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Social Cole Trio Le Melville Paris

Social Cole Trio Le Melville Paris

Social Cole Trio Le Melville Paris jeudi 1 octobre 2026.

Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Créée dans l’esprit du célèbre trio de Nat King Cole, cette formation réunissant Marie Véto à la contrebasse et au chant, Bruno Bellemin à la guitare et Vinh Lê au piano, revisite un répertoire où se croisent l’élégance des grands standards du jazz, les couleurs chaleureuses de la musique brésilienne et l’énergie du hard bop.

Une formule intimiste, qui met en valeur l’écoute, le swing et l’improvisation, idéale pour permettre aux trois musiciens de vous faire partager un voyage musical vintage et riche en nuances.

Vinh Lê : piano

Bruno Bellemin : guitare

Marie Véto : contrebasse, chant

Un trio pétillant inspiré par Nat King Cole réchauffe l’atmosphère avec jazz, brésilienne et hard bop. Écoutez le swing et laissez-vous emporter par ce voyage musical intimiste et nuancé!
Le jeudi 01 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-01T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-02T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-01T20:30:00+02:00_2026-10-01T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6067


Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)