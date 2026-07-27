Société la Cure Boule de fort Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Saint-Florent · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Société la Cure Boule de fort
Saint-Hilaire-Saint-Florent Place Jeanne d’Arc Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Créée en 1872, la société St Florent la Cure vous accueille pour des démonstrations et des initiations à la boule de fort.
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Saint-Hilaire-Saint-Florent Place Jeanne d’Arc Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 31 76 stelacure@gmail.com
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English :
Founded in 1872, the St Florent la Cure company welcomes you for demonstrations and introductions to boule de fort.
L’événement Société la Cure Boule de fort Saumur a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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