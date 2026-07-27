Société la Cure Boule de fort Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Société la Cure Boule de fort

Saint-Hilaire-Saint-Florent Place Jeanne d’Arc Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Créée en 1872, la société St Florent la Cure vous accueille pour des démonstrations et des initiations à la boule de fort.

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Saint-Hilaire-Saint-Florent Place Jeanne d’Arc Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 31 76 stelacure@gmail.com

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English :

Founded in 1872, the St Florent la Cure company welcomes you for demonstrations and introductions to boule de fort.

L’événement Société la Cure Boule de fort Saumur a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME