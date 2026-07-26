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Soigner. • Cie Écraser des Mouches Le Grand Parquet PARIS

jeudi 10 juin 2027 · Le Grand Parquet · PARIS

Soigner. • Cie Écraser des Mouches Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 10 juin 2027
Fin
vendredi 11 juin 2027
Lieu
Le Grand Parquet
Adresse
Jardins d'Eole - 35 rue d'Aubervilliers
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Nourri par des entretiens avec des professionnels de santé, Soigner mêle fiction, musique live et écriture sensible, alternant scènes chorales et récits intimes, pour raconter celles et ceux qui prennent soin des autres, au cœur d’un service public sous tension.

crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Dans un hôpital public, des soignants affrontent chaque jour l’urgence, la fatigue, les protocoles et les bouleversements humains qui traversent leurs vies.
Le jeudi 10 juin 2027
de 20h00 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2027-06-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2027-06-10T20:00:00+02:00_2027-06-10T21:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers  75018 PARIS
https://www.legrandparquet.fr/agenda/soigner/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr


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