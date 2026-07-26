Soigner. • Cie Écraser des Mouches Le Grand Parquet PARIS

Informations pratiques

Nourri par des entretiens avec des professionnels de santé, Soigner mêle fiction, musique live et écriture sensible, alternant scènes chorales et récits intimes, pour raconter celles et ceux qui prennent soin des autres, au cœur d’un service public sous tension.

crash test : présentation d’une étape de travail en sortie de résidence

Dans un hôpital public, des soignants affrontent chaque jour l’urgence, la fatigue, les protocoles et les bouleversements humains qui traversent leurs vies.

Le jeudi 10 juin 2027

de 20h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-10T23:00:00+02:00

fin : 2027-06-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2027-06-10T20:00:00+02:00_2027-06-10T21:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/soigner/ +33140037223 resa@legrandparquet.fr



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