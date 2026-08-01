Soins Traditionnels Celtes. S’autoriser à lâcher prise afin de libérer sa charge mentale Mernel
mardi 25 août 2026 · Mernel
Informations pratiques
Mernel
Soins Traditionnels Celtes. S’autoriser à lâcher prise afin de libérer sa charge mentale
Mernel Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Emmanuel Denis propose des ateliers de soins traditionnels celtes. Profitez des beaux jours en participant à une Cérémonie Traditionnelle Celte Collective ayant pour intention S’autoriser à lâcher prise afin de libérer sa charge mentale .
Un soin collectif est une cérémonie durant laquelle Emmanuel invoque et honore différentes énergies ou esprits afin qu’ils apportent une réponse favorable à l’intention de soin posée.
Cela est un soin de bien être et de confort et ne peut, en aucun cas, remplacer une consultation ou un traitement médical conventionnel.
S’autoriser à lâcher prise, c’est-à-dire pouvoir accepter la situation présente et les épreuves qui nous y ont conduits, permet de libérer la charge mentale parasite et ainsi retrouver une capacité de réflexion dans l’instant présent.
Participation financière libre
Places limitées à 12 personnes
Vous pouvez apporter un tapis de sol et un plaid pour un meilleur confort.
Cérémonie en extérieure
N’hésitez plus à venir! La réservation se fait au 06 38 26 30 56 ou sur le site https://www.billetweb.fr/ceremonie-collective-du-mardi-sautoriser-a-lacher-prise-a-la-chesnais-du-bois-35?multi=41558&margin=no_margin&ref=41558&color=635BFF&parent=soinstraditionnelsceltes .
Mernel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 38 26 30 56
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English :
L’événement Soins Traditionnels Celtes. S’autoriser à lâcher prise afin de libérer sa charge mentale Mernel a été mis à jour le 2026-07-30 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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