Informations pratiques

Mernel

Voyage à travers les éléments à la rencontre du Feu

Mernel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Emmanuel Denis vous propose un atelier, un rituel pour vous permettre de vous connecter en profondeur aux éléments

Après avoir organisé un voyage à la rencontre de l’élément de l’air. C’est aujourd’hui le feu qui est mis à l’honneur.

Cet atelier a pour objectif de vous aider ou d’améliorer votre connexion à cet élément.

Le Feu est avant tout l’énergie il possède le pouvoir de transformer et de changer. En tant que tel, il peut constituer une force impressionnante et terrifiante car en transformant, il détruit également.

Merci d’apporter une bougie et un support (coupelle ou autre pour la poser). Prévoir également un tapis de sol et un coussin (si besoin pour maintenir une positon assise au sol).

Cet atelier est ouvert à tous, à partir de 12 ans.

Sur réservation et participation financière libre.

Places limitées à 6 personnes.

Pensez à réserver vos place au 06 38 26 30 56 ou sur le site https://www.billetweb.fr/atelier-a-la-rencontre-de-lelement-feu-a-la-chesnais-du-bois-35 .

Mernel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 38 26 30 56

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English :

L’événement Voyage à travers les éléments à la rencontre du Feu Mernel a été mis à jour le 2026-07-30 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté