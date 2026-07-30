Informations pratiques

Mernel

Soins Traditionnels Celtes. Trouver son équilibre afin de s’aligner sur son chemin de vie

Mernel Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 18:30:00

fin : 2026-09-08 20:00:00

Date(s) :

2026-09-08

Emmanuel Denis propose des ateliers de soins traditionnels celtes. Ces mardis, profitez des beaux jours en participant à une Cérémonie Traditionnelle Celte Collective ayant pour intention ” Se protéger des vibrations négatives environnantes” .

Un soin collectif est une cérémonie durant laquelle Emmanuel invoque et honore différentes énergies ou esprits afin qu’ils apportent une réponse favorable à l’intention de soin posée. Cela est un soin de bien être et de confort et ne peut, en aucun cas, remplacer une consultation ou un traitement médical conventionnel.

Chercher et trouver son propre équilibre dans un monde de dualité, peut nous permettre de nous sentir alignés et centrés sur notre chemin de vie.

De ce fait, cela peut nous permettre de gagner en confiance et d’être moins impacté par les événements extérieurs.

Places limitées à 10 personnes.

N’hésitez pas à apporter un tapis de sol et un plaid pour un meilleur confort

Cérémonie en extérieur.

Réservations au 06 38 26 30 56 ou sur le site web: https://www.billetweb.fr/ceremonie-collective-du-mardi-trouver-son-equilibre-a-la-chesnais-du-bois-35?multi=41558&margin=no_margin&ref=41558&color=635BFF&parent=soinstraditionnelsceltes .

Mernel 35330 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 38 26 30 56

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English :

L’événement Soins Traditionnels Celtes. Trouver son équilibre afin de s’aligner sur son chemin de vie Mernel a été mis à jour le 2026-07-30 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté