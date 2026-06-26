Béziers

SOIRÉE 31

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Un concert acoustique autour des plus belles chansons françaises, accompagné de mignardises pour le réveillon.

Pour le réveillon du Nouvel An, profitez d’une soirée placée sous le signe de l’émotion et de la chanson française. Dans le cadre intimiste du foyer du Théâtre Municipal, une chanteuse, une pianiste et un guitariste revisitent les grands répertoires de Piaf, Brassens, Barbara ou Brel. Un concert acoustique tout en délicatesse, accompagné de mignardises, pour célébrer la nouvelle année en musique.

De 17h à 18h30 assiette gourmande sucrée et une boisson

De 19h à 20h30 assiette gourmande salée et une boisson .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE 31

An acoustic concert featuring the most beautiful French songs, accompanied by sweet treats for New Year’s Eve.

L’événement SOIRÉE 31 Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34