Soirée 90/200 Mix DJ et Showcase NADIYA Épinal

Soirée 90/200 Mix DJ et Showcase NADIYA

7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 21:00:00

fin : 2026-04-04 23:55:00

2026-04-04 2026-04-05

Samedi et toute la nuit, la grande soirée des années 90/2000 avec DJ SET et en exclusivité NADIYA en showcase et c’est re party !!! Tous les tubes ayant marqué cette génération !

Venez revivre les années cultes autour d’un mix festif, de GALA à David Guetta en passant par Beyoncé, Usher et bien d’autres, venez enflammer le dancefloor sur les plus gros hits ayant marqué les années 90/2000/2010.

L’artiste francophone culte des années 2000 NADIYA viendra interpréter ses plus gros tubes et c’est partie roc tous ces mots parle moi…

21H à 4H centre des congrès Epinal.

Espace bar à disposition petite restauration vestiaire sur place parking gratuit

Un événement incontournable et inédit dans notre région, à venir vivre dans un esprit festif et convivial !Tout public

7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Saturday and all night long, the big 90s/2000s party with DJ SET and exclusive NADIYA showcase and it’s re party!!!! All the hits that marked this generation!

Come and relive the cult years with a festive mix, from GALA to David Guetta, Beyoncé, Usher and many others, and set the dancefloor alight with the biggest hits of the 90s/2000/2010.

French cult artist of the 2000s NADIYA will perform her biggest hits: et c’est partie roc tous ces mots parle moi…

9pm to 4am Epinal convention center.

Bar available light refreshments checkroom on site free parking

An unmissable and unique event in our region, to be experienced in a festive and convivial spirit!

