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Soirée à la Guinguette Guinguette O’Lac Cabannes

Soirée à la Guinguette Guinguette O’Lac Cabannes vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Guinguette O'Lac

Adresse : Chemin des Courses

Ville : 13440 Cabannes

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cabannes

Soirée à la Guinguette

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h. Guinguette O’Lac Chemin des Courses Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Soirée à la Guinguette.
Soirée à la Guinguette !

Prêt pour une soirée mémorable en compagnie d’Adore Duo !
Venez vibrer au rythme du live dans un cadre exceptionnel. Que ce soit pour boire un verre, dîner ou simplement profiter de la musique, c’est l’endroit où il faut être !   .

Guinguette O’Lac Chemin des Courses Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 08 87 87  guinguetteolac@gmail.com

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English :

Evening at the Guinguette.

L’événement Soirée à la Guinguette Cabannes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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