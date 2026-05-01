Soirée à la Guinguette Guinguette O’Lac Cabannes

Cabannes

Soirée à la Guinguette

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h. Guinguette O’Lac Chemin des Courses Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Soirée à la Guinguette.

Soirée à la Guinguette !



Prêt pour une soirée mémorable en compagnie d’Adore Duo !

Venez vibrer au rythme du live dans un cadre exceptionnel. Que ce soit pour boire un verre, dîner ou simplement profiter de la musique, c’est l’endroit où il faut être ! .

Guinguette O’Lac Chemin des Courses Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 08 87 87 guinguetteolac@gmail.com

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English :

Evening at the Guinguette.

L’événement Soirée à la Guinguette Cabannes a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence