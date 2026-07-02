Soirée à la médiathèque, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Soirée à la médiathèque Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

De 18h à 21h, en continu dans les espaces

La médiathèque vous accueille pour un début de soirée culturel et convivial.

Lectures bilingues, lectures ludiques pour les tout-petits, atelier créatif, profitez d’un kaléidoscope de rencontres et de découvertes pour accompagner la venue d’Aurel, de 0 à 99 ans !

18h – 19h : accueil café méditerranée / thé à la menthe

18h – 19h : Histoires autour de la Méditerranée

18h – 21h : Histoires de Loukoums et conte marocain

19h – 20h30 : Atelier créatif livres infinis

Entrée libre

Tout public

Lille-Centre (Jean Lévy)

#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

La médiathèque vous accueille pour un début de soirée culturel et convivial.

Aurel