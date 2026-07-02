Soirée à la médiathèque, Médiathèque Jean Lévy, Lille
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille
Informations pratiques
Soirée à la médiathèque Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
De 18h à 21h, en continu dans les espaces
La médiathèque vous accueille pour un début de soirée culturel et convivial.
Lectures bilingues, lectures ludiques pour les tout-petits, atelier créatif, profitez d’un kaléidoscope de rencontres et de découvertes pour accompagner la venue d’Aurel, de 0 à 99 ans !
18h – 19h : accueil café méditerranée / thé à la menthe
18h – 19h : Histoires autour de la Méditerranée
18h – 21h : Histoires de Loukoums et conte marocain
19h – 20h30 : Atelier créatif livres infinis
Entrée libre
Tout public
Lille-Centre (Jean Lévy)
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
La médiathèque vous accueille pour un début de soirée culturel et convivial.
Aurel
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