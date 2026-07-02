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Soirée à la médiathèque, Médiathèque Jean Lévy, Lille

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jean Lévy · Lille

Soirée à la médiathèque, Médiathèque Jean Lévy, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Lévy
Adresse
32/34, rue Edouard Delesalle
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Soirée à la médiathèque Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque Jean Lévy Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

De 18h à 21h, en continu dans les espaces
La médiathèque vous accueille pour un début de soirée culturel et convivial.
Lectures bilingues, lectures ludiques pour les tout-petits, atelier créatif, profitez d’un kaléidoscope de rencontres et de découvertes pour accompagner la venue d’Aurel, de 0 à 99 ans !

18h – 19h : accueil café méditerranée / thé à la menthe
18h – 19h : Histoires autour de la Méditerranée 
18h – 21h : Histoires de Loukoums et conte marocain
19h – 20h30 : Atelier créatif livres infinis

Entrée libre
Tout public
Lille-Centre (Jean Lévy)
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
La médiathèque vous accueille pour un début de soirée culturel et convivial.

Aurel

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