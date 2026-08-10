Soirée à Rosé au Lou Gabian Brasserie Lou Gabian Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée à Rosé au Lou Gabian

Vendredi 21 août 2026 à partir de 19h. Brasserie Lou Gabian 2 rue Jean Roche Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

LOU GABIAN VOIT LA VIE EN ROSE !

Préparez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur et de la fête !



Vendredi 21 août, retrouvez-nous au Lou Gabian pour une Soirée Rosée exceptionnelle. Sortez votre plus belle tenue rose et venez partager un moment festif entre amis, dans une ambiance estivale et musicale.



Rosé bien frais, musique, rires et surprises vous attendent tout au long de la soirée.



Dress code ROSE Plus vous jouez le jeu, plus la soirée sera mémorable !



⚠️ Places limitées Inscription obligatoire.



On vous attend nombreux pour trinquer, danser et profiter d’une soirée inoubliable au Lou Gabian ! .

Brasserie Lou Gabian 2 rue Jean Roche Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 72 93

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English :

LOU GABIAN SEES LIFE THROUGH ROSE-COLORED GLASSES!

L’événement Soirée à Rosé au Lou Gabian Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer