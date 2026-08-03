Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Soirée Chic & Bohème au Boho Beach

Mercredi 12 août 2026 de 19h à 1h. Canal des Launes Route d’Aigues Mortes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 01:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Soirée Chic & Bohème à la plage Boho Beach.

Start 19h Dress code beige DJ Percussion Guitariste Cracheur de feu.

Planche de charcuterie et planche de fromage. .

Canal des Launes Route d’Aigues Mortes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 22 55 16

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English :

Chic & Bohemian Night at Boho Beach.

L’événement Soirée Chic & Bohème au Boho Beach Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer