Soirée Chic & Bohème au Boho Beach Saintes-Maries-de-la-Mer
mercredi 12 août 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Soirée Chic & Bohème au Boho Beach
Mercredi 12 août 2026 de 19h à 1h. Canal des Launes Route d’Aigues Mortes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 01:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Soirée Chic & Bohème à la plage Boho Beach.
Start 19h Dress code beige DJ Percussion Guitariste Cracheur de feu.
Planche de charcuterie et planche de fromage. .
Canal des Launes Route d’Aigues Mortes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 22 55 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chic & Bohemian Night at Boho Beach.
L’événement Soirée Chic & Bohème au Boho Beach Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
À voir aussi à Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône)
- Cinéma en plein air aux arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 3 août 2026
- Visite de la Manade Cavallini Mas de Pioch Route d’Arles RD 570 Saintes-Maries-de-la-Mer 4 août 2026
- Sauvage’on Festival au Domaine Le Sauvage Hameau de Pin Fourcat Saintes-Maries-de-la-Mer 8 août 2026
- La Nuit des Etoiles au Domaine de Méjanes Route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 8 août 2026
- Cinéma en plein air aux arènes Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer 10 août 2026