Soirée africaine Bibang, L’Orphéon, Rezé

Soirée africaine Bibang Samedi 28 mars, 18h00 L’Orphéon Loire-Atlantique

20 € / 5 € (moins de 10 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

L’association Bibang organise une soirée africaine le samedi 28 mars 2026 à partir de 18h.

Cette association œuvre pour l’accès à la lecture, à la culture et à l’ouverture au monde des jeunes écoliers du village de Bangang à l’ouest du Cameroun, à travers la gestion d’une bibliothèque et des projets éducatifs et musicaux.

Cet événement festif et solidaire a pour objectif de mettre en lumière les actions régulières de l’association Bibang, ainsi que les voyages solidaires organisés dans le village de Bangang.

Au programme de la soirée :

– Prestations des chorales Muna Wase et Mwemba,

– Danses et percussions africaines,

– Apéritif dînatoire africain,

– Soirée dansante.

L’Orphéon 38 rue Julien Douillard Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire

