Soirée Afterwork Saint-Bonnet-le-Froid
jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Bonnet-le-Froid
Informations pratiques
Saint-Bonnet-le-Froid
Soirée Afterwork
Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Venez profiter d’une soirée Afterwork à la cave Vins Marcon avec bar à vin et bière, ainsi que des planches apéritives.
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Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
Come enjoy an after-work evening at Vins Marcon wine cellar, featuring a wine and beer bar, as well as appetizer platters.
L’événement Soirée Afterwork Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-07-03 par Haut Pays du Velay Tourisme
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