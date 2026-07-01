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Soirée Afterwork Saint-Bonnet-le-Froid

jeudi 16 juillet 2026 · Saint-Bonnet-le-Froid

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Vins Marcon
Ville
43290 Saint-Bonnet-le-Froid
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Bonnet-le-Froid

Soirée Afterwork

Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Venez profiter d’une soirée Afterwork à la cave Vins Marcon avec bar à vin et bière, ainsi que des planches apéritives.
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Vins Marcon Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

Come enjoy an after-work evening at Vins Marcon wine cellar, featuring a wine and beer bar, as well as appetizer platters.

L’événement Soirée Afterwork Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2026-07-03 par Haut Pays du Velay Tourisme

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