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Soirée amphibiens Prissac

Soirée amphibiens Prissac

Soirée amphibiens Prissac jeudi 30 avril 2026.

Adresse : Gué de Laveau

Ville : 36370 Prissac

Département : Indre

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Prissac

Soirée amphibiens

Gué de Laveau Prissac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :
2026-04-30

L’association Épiméthée vous propose une soirée à la découverte des amphibiens.
Après un diaporama qui présentera les espèces d’amphibiens présentes chez nous, nous irons sur le terrain, à leur rencontre au sein des mares situées à proximité.   .

Gué de Laveau Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 41 56 85  asso.epimethee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Épiméthée association invites you on an amphibian walk.

L’événement Soirée amphibiens Prissac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne

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