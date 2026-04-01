Soirée amphibiens Prissac
Soirée amphibiens Prissac jeudi 30 avril 2026.
Prissac
Soirée amphibiens
Gué de Laveau Prissac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 22:00:00
Date(s) :
2026-04-30
L’association Épiméthée vous propose une soirée à la découverte des amphibiens.
Après un diaporama qui présentera les espèces d’amphibiens présentes chez nous, nous irons sur le terrain, à leur rencontre au sein des mares situées à proximité. .
Gué de Laveau Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 41 56 85 asso.epimethee@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Épiméthée association invites you on an amphibian walk.
L’événement Soirée amphibiens Prissac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne
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