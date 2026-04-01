Prissac

Soirée amphibiens

Gué de Laveau Prissac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

L’association Épiméthée vous propose une soirée à la découverte des amphibiens.

Après un diaporama qui présentera les espèces d’amphibiens présentes chez nous, nous irons sur le terrain, à leur rencontre au sein des mares situées à proximité. .

Gué de Laveau Prissac 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 41 56 85 asso.epimethee@gmail.com

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English :

The Épiméthée association invites you on an amphibian walk.

L’événement Soirée amphibiens Prissac a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne