Soirée année 80, Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Soirée année 80 Vendredi 30 octobre, 21h30 Salle des Augustins Nord

Présentation d’un billet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T21:30:00+01:00 – 2026-10-30T23:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T21:30:00+01:00 – 2026-10-30T23:30:00+01:00

L’association des amis de Tisje Tasje organise une grande soirée concert et présente le groupe Absolute 80 qui vous fera danser et chanter sur les plus grands tubes des années 80

Vendredi 30 octobre 2026

Ouverture des portes à 19 h 30 Entrée 12 €

Buvette et petite restauration sur place

Les bénéfices de cette soirée serviront à financer les actions philanthropiques de l’association.

Venez nombreux

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-tisje-tasje/evenements/concert-absolute-80-par-les-amis-de-tisje-tasje »}]

L’association « Les Amis de Tisje Tasje » présente ABSOLUTE 80 en concert

création interne