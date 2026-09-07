Soirée année 80, Salle des Augustins, Hazebrouck
vendredi 30 octobre 2026 · Salle des Augustins · Hazebrouck
Informations pratiques
Soirée année 80 Vendredi 30 octobre, 21h30 Salle des Augustins Nord
Présentation d’un billet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T21:30:00+01:00 – 2026-10-30T23:30:00+01:00
Fin : 2026-10-30T21:30:00+01:00 – 2026-10-30T23:30:00+01:00
L’association des amis de Tisje Tasje organise une grande soirée concert et présente le groupe Absolute 80 qui vous fera danser et chanter sur les plus grands tubes des années 80
Vendredi 30 octobre 2026
Ouverture des portes à 19 h 30 Entrée 12 €
Buvette et petite restauration sur place
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer les actions philanthropiques de l’association.
Venez nombreux
Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-tisje-tasje/evenements/concert-absolute-80-par-les-amis-de-tisje-tasje »}]
L’association « Les Amis de Tisje Tasje » présente ABSOLUTE 80 en concert
création interne
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