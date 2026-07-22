Informations pratiques

Nexon

Soirée années 80 moules frites et feu d’artifice

Étang de la Lande Nexon Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des fêtes de Nexon vous invite à plongez dans l’ambiance festive des années 80 ! Retrouvez les plus grands tubes de cette décennie pour danser jusqu’au bout de la nuit. Côté gourmandise, savourez un délicieux repas de moules-frites, préparé pour régaler tous les participants. Pour clôturer cet événement en beauté, laissez-vous émerveiller par un spectaculaire feu d’artifice qui illuminera le ciel et apportera une touche magique à cette soirée exceptionnelle. Sortez vos plus belles tenues années 80 et venez faire la fête avec nous ! Réservation obligatoire avant le 22 août. .

Étang de la Lande Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 45 46 50

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English : Soirée années 80 moules frites et feu d’artifice

L’événement Soirée années 80 moules frites et feu d’artifice Nexon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus