Soirée années 80 place Aux Herbes Romans-sur-Isère

Soirée années 80

place Aux Herbes Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Venez profiter d’une soirée détente au son de Dj Bribri ! Ambiance année 80 garantie.

.

place Aux Herbes Chevet de Saint Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 03 92 auchevetdesaintbarnard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a relaxing evening to the sound of Dj Bribri! 80s atmosphere guaranteed.

L’événement Soirée années 80 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme