Ramonville-Saint-Agne

SOIRÉE ANNÉES 90

Parc Technologique du Canal Le Bikini Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 8 EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 00:00:00

fin : 2026-04-26 02:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Une soirée conviviale pour vibrer au rythme des années 90, entre hits incontournables et souvenirs cultes.

Soirée Année 90 au Bikini.

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### Envie de replonger dans l’ambiance culte des 90’s ?

On vous donne rendez-vous le **Samedi 25 Avril** à partir de **22h** pour une nuit 100 % années 90 au Bikini !

Une soirée faite pour se retrouver entre ami·es, faire la fête et revivre les plus grands classiques dans une ambiance rétro et survoltée.

Au programme un mix pop/rock/électro avec notamment SMASHING PUMPKINS, URBAN DANCE SQUAD, MOBY, OASIS, RED HOT CHILI PEPPERS, THE PRODIGY, BLUR, DE LA SOUL, WEEZER, THE OFFSPRING, BEASTIE BOYS, THE VERVE, BODY COUNT, BECK, SONIC YOUTH, FATBOY SLIM… Préparez-vous à un vrai retour en arrière, de quoi chanter, danser et vibrer jusqu’au bout de la nuit ! 7.5 .

Parc Technologique du Canal Le Bikini Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A fun-filled evening of 90s hits and cult memories.

L’événement SOIRÉE ANNÉES 90 Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE