Soirée anniversaire du Golf Saint-Lazare Domaine Golf Saint-Lazare Limoges

Limoges

Soirée anniversaire du Golf Saint-Lazare

Domaine Golf Saint-Lazare Avenue du Golf Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Golf de Saint-Lazare célèbre cette année ses 50 ans. Créé en 1976, il s’est progressivement imposé comme un lieu incontournable pour les passionnés de la région, mêlant sport, nature et convivialité.

Afin de célébrer cet événement spécial, vous pourrez participer à une soirée convivial avec des animations variées, des sessions musicales et des plusieurs stands de restauration.

N’hésitez pas à réserver votre table auprès des organisateurs. .

Domaine Golf Saint-Lazare Avenue du Golf Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 00 00

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English : Soirée anniversaire du Golf Saint-Lazare

L’événement Soirée anniversaire du Golf Saint-Lazare Limoges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Limoges Métropole