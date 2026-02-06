Soirée anniversaire La Dame du Lac, 5 ans déjà Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Soirée anniversaire La Dame du Lac, 5 ans déjà

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Soirée anniversaire au Domaine de la Dame du Lac.

Apéritif dinatoire de 19h à 21h30 (sur réservation) avec DJ FEFE.

Après entrée libre pour boire un verre.

Soirée anniversaire au Domaine de la Dame du Lac.

Apéritif dinatoire de 19h à 21h30 (sur réservation) avec DJ FEFE.

Après entrée libre pour boire un verre. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée anniversaire La Dame du Lac, 5 ans déjà

Anniversary evening at Domaine de la Dame du Lac.

Aperitif dinner from 7pm to 9:30pm (reservations required) with DJ FEFE.

Afterwards, free entry for drinks.

L’événement Soirée anniversaire La Dame du Lac, 5 ans déjà Monflanquin a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coeur de Bastides