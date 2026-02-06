Soirée anniversaire La Dame du Lac, 5 ans déjà Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Soirée anniversaire La Dame du Lac, 5 ans déjà
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Soirée anniversaire au Domaine de la Dame du Lac.
Apéritif dinatoire de 19h à 21h30 (sur réservation) avec DJ FEFE.
Après entrée libre pour boire un verre.
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
English : Soirée anniversaire La Dame du Lac, 5 ans déjà
Anniversary evening at Domaine de la Dame du Lac.
Aperitif dinner from 7pm to 9:30pm (reservations required) with DJ FEFE.
Afterwards, free entry for drinks.
