Soirée APE soirée dansante rue Mlle Normand Bagnoles de l’Orne Normandie

Soirée APE soirée dansante

rue Mlle Normand Groupe scolaire Lancelot Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 04:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Soirée dansante organisée par l’APE de l’école Lancelot.

Les bénéfices de cette soirée seront reversés pour les activités scolaires (sorties, spectacles…). .

rue Mlle Normand Groupe scolaire Lancelot Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 02 33 20 54 apebagnoles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée APE soirée dansante

L’événement Soirée APE soirée dansante Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-02-10 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne