Soirée APE soirée dansante rue Mlle Normand Bagnoles de l’Orne Normandie

rue Mlle Normand Groupe scolaire Lancelot Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 04:00:00
Soirée dansante organisée par l’APE de l’école Lancelot.
Les bénéfices de cette soirée seront reversés pour les activités scolaires (sorties, spectacles…). .
rue Mlle Normand Groupe scolaire Lancelot Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 6 02 33 20 54 apebagnoles@gmail.com
