Soirée apéro jardin à la Roseraie Les Chemins de la Rose Parc de Courcilpleu Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Soirée apéro jardin à la Roseraie Les Chemins de la Rose

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-12

Vivez une soirée magique aux Chemins de la Rose avec l’Apéro Jardin. Dégustez un dîner champêtre aux saveurs locales, accompagné de vins et de bières artisanales, le tout bercé par la musique de Mymi Rose.

Laissez-vous charmer par une promenade parmi les roses en fleurs, bercée par les rayons du soleil et les senteurs envoûtantes du jardin.

Installez-vous ensuite pour un dîner champêtre aux saveurs locales, élaboré à partir de produits de saison, à savourer dans une ambiance conviviale. Profitez également de vins du Val de Loire et de bières artisanales. Le tout dans une ambiance musicale assurée par Mymi Rose, pour un moment sensoriel unique !

Pour une touche d’élégance, le dress code blanc est de rigueur, avec un cocktail à la rose offert.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 22 mai 2026 de 18h à 23h.

Vendredi 12 juin 2026 de 18h à 23h. .

Parc de Courcilpleu Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 95 95 contact@lescheminsdelarose.com

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English :

Experience a magical evening at Chemins de la Rose with Apéro Jardin. Enjoy a country-style dinner with local flavors, accompanied by wines and craft beers, all accompanied by the music of Mymi Rose.

L’événement Soirée apéro jardin à la Roseraie Les Chemins de la Rose Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME