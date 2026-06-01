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Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition, CAC – 3 bis f, Aix-en-Provence

Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition, CAC – 3 bis f, Aix-en-Provence

Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition, CAC – 3 bis f, Aix-en-Provence samedi 20 juin 2026.

Lieu : CAC - 3 bis f

Adresse : 109 avenue du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence, France

Ville : 13100 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition Samedi 20 juin, 19h00 CAC – 3 bis f Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Soirée astrale dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté

Les Soirées astrales rythment les saisons au 3 bis f : à chaque entrée de saison, une soirée d’expérimentations artistiques se tient dans et autour du Jardin d’art & d’essai, véritable lieu de transmission des savoirs. Elles invitent les artistes en résidence au 3 bis f à partager l’espace du jardin et à célébrer le vivant. La Soirée astrale d’été marque la soirée de clôture des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté.

  • Installation vidéo de Mohammed laouli

  • Lecture performée de ludovic hadjeras

  • Lecture performée de Gratte-ciel de et par Sonia Chiambretto

  • Projection de NoirBLUE d’Ana Pi

  • Exposition de Ghita Skali, WHAT REMAINS Ce qui reste et ce qu’on laisse

& Pause gustative au jardin avec Les Petites Cantines – 15 euros

CAC – 3 bis f 109 avenue du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442161775 https://www.3bisf.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/soiree-astrale-20 »}]
Soirée astrale dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté

Exposition de Ghita Skali au 3 bis f centre d’arts contemporains@Jean-Christophe Lett

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