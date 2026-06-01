Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition, CAC – 3 bis f, Aix-en-Provence

Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition Samedi 20 juin, 19h00 CAC – 3 bis f Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Soirée astrale dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté

Les Soirées astrales rythment les saisons au 3 bis f : à chaque entrée de saison, une soirée d’expérimentations artistiques se tient dans et autour du Jardin d’art & d’essai, véritable lieu de transmission des savoirs. Elles invitent les artistes en résidence au 3 bis f à partager l’espace du jardin et à célébrer le vivant. La Soirée astrale d’été marque la soirée de clôture des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté.

Installation vidéo de Mohammed laouli

Lecture performée de ludovic hadjeras

Lecture performée de Gratte-ciel de et par Sonia Chiambretto

Projection de NoirBLUE d’Ana Pi

Exposition de Ghita Skali, WHAT REMAINS Ce qui reste et ce qu’on laisse

& Pause gustative au jardin avec Les Petites Cantines – 15 euros

CAC – 3 bis f 109 avenue du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442161775 https://www.3bisf.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/soiree-astrale-20 »}]

Soirée astrale dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté

Exposition de Ghita Skali au 3 bis f centre d’arts contemporains@Jean-Christophe Lett