Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition, CAC – 3 bis f, Aix-en-Provence
Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition, CAC – 3 bis f, Aix-en-Provence samedi 20 juin 2026.
Soirée astrale #20 été : Projections, lectures performées, exposition Samedi 20 juin, 19h00 CAC – 3 bis f Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Soirée astrale dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté
Les Soirées astrales rythment les saisons au 3 bis f : à chaque entrée de saison, une soirée d’expérimentations artistiques se tient dans et autour du Jardin d’art & d’essai, véritable lieu de transmission des savoirs. Elles invitent les artistes en résidence au 3 bis f à partager l’espace du jardin et à célébrer le vivant. La Soirée astrale d’été marque la soirée de clôture des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté.
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Installation vidéo de Mohammed laouli
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Lecture performée de ludovic hadjeras
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Lecture performée de Gratte-ciel de et par Sonia Chiambretto
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Projection de NoirBLUE d’Ana Pi
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Exposition de Ghita Skali, WHAT REMAINS Ce qui reste et ce qu’on laisse
& Pause gustative au jardin avec Les Petites Cantines – 15 euros
CAC – 3 bis f 109 avenue du Petit Barthélémy, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442161775 https://www.3bisf.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/soiree-astrale-20 »}]
Soirée astrale dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Art, Soin, Citoyenneté
Exposition de Ghita Skali au 3 bis f centre d’arts contemporains@Jean-Christophe Lett
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