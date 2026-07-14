Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

Soirée astronomie

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25 23:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Le temps d’une soirée, le Château de Joux se transforme en observatoire à ciel ouvert. Accompagné par le Club d’astronomie du Haut-Doubs, initiez-vous à la lecture des étoiles et laissez-vous guider à travers constellations et planètes.

Tout public. Sur réservation. Places limitées. En cas de météo défavorable, la soirée sera reportée au 27 août. Si les conditions météorologiques restent défavorables ce jour-là, la soirée sera maintenue en intérieur, mais l’observation du ciel ne pourra pas avoir lieu. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 47 95 contact@chateaudejoux.com

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English : Soirée astronomie

L’événement Soirée astronomie La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS