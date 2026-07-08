Soirée au Bivouak DJ L’Auben Ile de Bourgines Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Soirée au Bivouak DJ L’Auben

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23

Tout au long du mois de juillet, Bivouak vous donne rendez-vous pour des DJ SETS en plein air. Aubēn, jeune producteur originaire d’Angoulême, tisse un pont entre son Uruguay d’adoption et l’électro-pop française.

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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

Throughout the month of July, Bivouak invites you to enjoy outdoor DJ sets. Aub?n, a young producer from Angoul%EAme, bridges the gap between his adopted home of Uruguay and French electro-pop.

L’événement Soirée au Bivouak DJ L’Auben Angoulême a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême