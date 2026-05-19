Belvoir

Soirée au chateau

Château de Belvoir Belvoir Doubs

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Conférence Des bourguignons et des comtois au temps de Charles Quint par Monsieur Paul DELSALLE, puis apéritif et repas. La soirée se terminera par un concert de musique classique avec un quatuor à cordes Horizons . Réservation obligatoire, avant le 10/06. .

Château de Belvoir Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 28 16 52 jouffroy.christian70@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée au chateau

L’événement Soirée au chateau Belvoir a été mis à jour le 2026-05-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE