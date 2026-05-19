Soirée au chateau Belvoir
Soirée au chateau Belvoir samedi 20 juin 2026.
Belvoir
Soirée au chateau
Château de Belvoir Belvoir Doubs
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Conférence Des bourguignons et des comtois au temps de Charles Quint par Monsieur Paul DELSALLE, puis apéritif et repas. La soirée se terminera par un concert de musique classique avec un quatuor à cordes Horizons . Réservation obligatoire, avant le 10/06. .
Château de Belvoir Belvoir 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 28 16 52 jouffroy.christian70@gmail.com
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English : Soirée au chateau
L’événement Soirée au chateau Belvoir a été mis à jour le 2026-05-19 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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