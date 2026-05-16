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Soirée au Maury Liginiac

Soirée au Maury Liginiac

Soirée au Maury Liginiac vendredi 21 août 2026.

Adresse : 7 Lieu-dit Le Maury

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Liginiac

Soirée au Maury

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite à une soirée Le Kilometre (Presque) Vertical (17h) et DJ set 1 kilomètre pour gravir le volcan le plus a l’ouest d’Europe, une épreuve qui se veut autant sportive que conviviale + DJ set   .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89  restaurantdumaury@gmail.com

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English : Soirée au Maury

L’événement Soirée au Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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