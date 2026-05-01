Soirée avec DJ Maxx Disco house beach party Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Soirée avec DJ Maxx Disco house beach party

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Prêts à danser sous le soleil avant la Pentecôte ? DJ MAXX vous invite à une Beach Party 100% Disco House pour une journée et soirée inoubliables !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Ready to dance under the sun before Pentecost? DJ MAXX invites you to a 100% Disco House Beach Party for an unforgettable day and evening!

L’événement Soirée avec DJ Maxx Disco house beach party Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme