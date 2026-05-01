Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée avec DJ Maxx Disco house beach party Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Soirée avec DJ Maxx Disco house beach party Iles du Chez Étoile-sur-Rhône dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Iles du Chez

Adresse : Etoile Park 26

Ville : 26800 Étoile-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Étoile-sur-Rhône

Soirée avec DJ Maxx Disco house beach party

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Prêts à danser sous le soleil avant la Pentecôte ? DJ MAXX vous invite à une Beach Party 100% Disco House pour une journée et soirée inoubliables !
  .

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ready to dance under the sun before Pentecost? DJ MAXX invites you to a 100% Disco House Beach Party for an unforgettable day and evening!

L’événement Soirée avec DJ Maxx Disco house beach party Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Étoile-sur-Rhône (Drôme)