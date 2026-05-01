Soirée concert Shake a boom Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Étoile-sur-Rhône

Soirée concert Shake a boom

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Prêts à secouer la guinguette ? Shake a Boom débarque avec un Rock’N Roll endiablé pour une soirée 100% vintage et déjantée !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Ready to shake things up? Shake a Boom comes to town with a wild Rock’N Roll for an evening of 100% vintage fun!

L’événement Soirée concert Shake a boom Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme