Soirée festive Déca’danse Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
Soirée festive Déca’danse Iles du Chez Étoile-sur-Rhône samedi 23 mai 2026.
Étoile-sur-Rhône
Soirée festive Déca’danse
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Prêts à danser, chanter et célébrer ? Deca’Danse vous invite à une soirée 100% festive avec des tubes qui vont vous faire bouger toute la nuit !
.
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ready to dance, sing and celebrate? Deca’Danse invites you to a 100% festive evening of hits that will keep you moving all night long!
L’événement Soirée festive Déca’danse Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Étoile-sur-Rhône (Drôme)
- Animations au Jardin participatif du PATIO Fête de la nature Jardin participatif du PATIO Étoile-sur-Rhône 23 mai 2026
- Soirée avec DJ Maxx Disco house beach party Iles du Chez Étoile-sur-Rhône 24 mai 2026
- Soirée concert Shake a boom Iles du Chez Étoile-sur-Rhône 28 mai 2026
- Soirée concert DJ Sam Iles du Chez Étoile-sur-Rhône 29 mai 2026
- Corso d’Etoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône 5 juin 2026