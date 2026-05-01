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Soirée festive Déca’danse Iles du Chez Étoile-sur-Rhône

Soirée festive Déca’danse Iles du Chez Étoile-sur-Rhône samedi 23 mai 2026.

Lieu : Iles du Chez

Adresse : Etoile Park 26

Ville : 26800 Étoile-sur-Rhône

Département : Drôme

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Étoile-sur-Rhône

Soirée festive Déca’danse

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Prêts à danser, chanter et célébrer ? Deca’Danse vous invite à une soirée 100% festive avec des tubes qui vont vous faire bouger toute la nuit !
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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81  etoilepark26@gmail.com

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English :

Ready to dance, sing and celebrate? Deca’Danse invites you to a 100% festive evening of hits that will keep you moving all night long!

L’événement Soirée festive Déca’danse Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-05-17 par Valence Romans Tourisme

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