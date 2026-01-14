Soirée Back to 80’s La Grange Entressen Istres

Soirée Back to 80’s

Vendredi 13 mars 2026 de 19h à 2h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

3ème Édition de la soirée caritative BACK TO THE 80’s. Cette édition sera au profit de l’association locale “Une oreille pour Lyana”. DJ 6Real pour vous faire danser

Fort du succès de nos 2 premières éditions de notre soirée BACK TO THE 80’s avec plus de 1100 participants confondus.



Voici déjà pour la 3ème édition !



Celle-ci sera réalisée au profit de l’association locale “Une oreille pour Lyana”. Cette association a pour objectif de financer une reconstitution d’oreille (pavillon d’oreille et conduit auditif) pour Lyana (3ans).



Cette soirée sera à nouveau animé par DJ 6real (ancien résident Stax et Graffiti entres autres). C’est aussi celui qui vous a fait danser l’année dernière jusqu’au tout dernier moment. Avec plus de 30 ans d’expérience en discothèque dans des salles toujours généralistes, il saura, à nouveau, vous faire danser durant toute la soirée



Repas sur place par notre traiteur partenaire Chez Jojo qui vous régalera avec ses mets. Une carte de Tapas sera à votre disposition en complément.



Votre ROTARY CLUB ISTRES DOYEN profitera de l’évènement pour organiser, à nouveau, une tombola exceptionnelle avec de nombreux lots



Un concours du meilleur déguisement sera réalisé avec une récompense à la clef



Photobooth by SelfieBooth-Events, partenaire depuis la toute première édition. Un duo de spécialistes dans l’évènementiel, la photo et la vidéo. Cela vous permettra de garder un souvenir de cette magnifique soirée



Un vestiaire sera mis à votre disposition au tarif d’1€.



Places et réservations non remboursables ! .

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 80 97 44

English :

3rd edition of the BACK TO THE 80?s charity event. This year’s event will benefit the local charity Une oreille pour Lyana . DJ 6Real to get you dancing

