Soirée Back To Hits avec NRJ Haute-Loire Rue Danton Vals-près-le-Puy
Soirée Back To Hits avec NRJ Haute-Loire Rue Danton Vals-près-le-Puy samedi 30 mai 2026.
Vals-près-le-Puy
Soirée Back To Hits avec NRJ Haute-Loire
Rue Danton Le Préau Vals-près-le-Puy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Back to Hits à Vals-près-le-Puy ! Une soirée festive et dansante avec retransmission de la finale de la Ligue des Champions, initiation aux danses latines, DJ set NRJ Haute-Loire, restauration et buvette sur place.
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Rue Danton Le Préau Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 77 77
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English :
Back to Hits in Vals-près-le-Puy! A festive evening of dancing, with the Champions League final broadcast, an introduction to Latin dancing, a DJ set by NRJ Haute-Loire, food and refreshments on site.
L’événement Soirée Back To Hits avec NRJ Haute-Loire Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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