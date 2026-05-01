Soirée Back To Hits avec NRJ Haute-Loire Rue Danton Vals-près-le-Puy

Vals-près-le-Puy

Soirée Back To Hits avec NRJ Haute-Loire

Rue Danton Le Préau Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Back to Hits à Vals-près-le-Puy ! Une soirée festive et dansante avec retransmission de la finale de la Ligue des Champions, initiation aux danses latines, DJ set NRJ Haute-Loire, restauration et buvette sur place.

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Rue Danton Le Préau Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 77 77

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English :

Back to Hits in Vals-près-le-Puy! A festive evening of dancing, with the Champions League final broadcast, an introduction to Latin dancing, a DJ set by NRJ Haute-Loire, food and refreshments on site.

L’événement Soirée Back To Hits avec NRJ Haute-Loire Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay