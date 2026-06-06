Parthenay

Soirée bal du vendredi Festival de Bouche à Oreille

Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:45:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Sébastien MOTEAU fait partie des musiciens amateurs poitevins qui font danser dans les bals du coin et entretiennent le lien depuis plusieurs décennies avec un répertoire Poitou-Limousin.

Toujours accompagné, cette fois-ci c’est tout seul qu’il vient !

Curieux, autodidacte aux multiples influences, il propose des musiques à danser tout aussi rythmées que sensibles en explorant mélodies et basses précises.

La Sèrcl, c’est le tas de mauvaises herbes issu du sarclage.

Mais rien n’y fait, ça repousse, inlassablement, et c’est ça qu’on aime.

C’est aussi un trio de jardiniers qui cultivent l’art de faire danser.

Quels outils pour cultiver herbes folles en abondance ? Banjo, veuze, violon, un brin d’accordéon et surtout de la chanson ! Ca pique, ça frotte, ça pince, ça souffle, et ça vibre dans tous les sens. .

Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée bal du vendredi Festival de Bouche à Oreille

L’événement Soirée bal du vendredi Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-06 par CC Parthenay Gâtine