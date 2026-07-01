Informations pratiques

Salles-Curan

Soirée Bandas à Saint Martin des Faux

Salles-Curan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Soirée Bandas à Saint Martin des Faux le 17 juillet organisé par l’association Comité des fêtes de st Martin des Faux. Animée par Bandas Espérance Rignacoise suivie de DJ TONTON Fiesta local 81. Tous en marinière! service repas en continu sur résa.

Service en continu sur réservation au 06 15 05 21 18

Jambon braisé /pomme de terre en persillade

Fromage

Glace du Maubert .

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

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English :

Banda Night in Saint Martin des Faux on July 17, organized by the Comité des Fêtes de Saint Martin des Faux association. Featuring Bandas Espérance Rignacoise, followed by DJ TONTON Fiesta Local 81. Everyone in sailor outfits! Continuous meal service available at Résa.

L’événement Soirée Bandas à Saint Martin des Faux Salles-Curan a été mis à jour le 2026-07-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)