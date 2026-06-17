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Soirée BBQ Pétanque Fanny Rinaldi Visan

Soirée BBQ Pétanque Fanny Rinaldi Visan mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Fanny Rinaldi

Adresse : Camping de l'Hérein

Ville : 84820 Visan

Département : Vaucluse

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 18 18

Visan

Soirée BBQ Pétanque

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

SOIRÉE BBQ & PÉTANQUE AU CAMPING DE L’HÉREIN À VISAN
Mardi 7 juillet À partir de 19h30
️ Au menu
Salade verte
Viande au BBQ
Frites maison
Dessert
Tarif
• Adultes 18 €
• Enfants (-10 ans) 11 €
  .

Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99  accueil@campingvisan.com

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English :

BBQ & PETANQUE EVENING AT THE CAMPING DE L’HÉREIN IN VISAN
Tuesday, July 7 Starting at 7:30 p.m.
? On the menu:
Green salad
BBQ meat
Homemade fries
Dessert
Price:
? Adults: 18 ?
? Children (under 10): 11 ?

L’événement Soirée BBQ Pétanque Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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