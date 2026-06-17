Soirée BBQ Pétanque Fanny Rinaldi Visan
Soirée BBQ Pétanque Fanny Rinaldi Visan mardi 7 juillet 2026.
Visan
Soirée BBQ Pétanque
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan Vaucluse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
SOIRÉE BBQ & PÉTANQUE AU CAMPING DE L’HÉREIN À VISAN
Mardi 7 juillet À partir de 19h30
️ Au menu
Salade verte
Viande au BBQ
Frites maison
Dessert
Tarif
• Adultes 18 €
• Enfants (-10 ans) 11 €
.
Fanny Rinaldi Camping de l’Hérein Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 41 95 99 accueil@campingvisan.com
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English :
BBQ & PETANQUE EVENING AT THE CAMPING DE L’HÉREIN IN VISAN
Tuesday, July 7 Starting at 7:30 p.m.
? On the menu:
Green salad
BBQ meat
Homemade fries
Dessert
Price:
? Adults: 18 ?
? Children (under 10): 11 ?
L’événement Soirée BBQ Pétanque Visan a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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