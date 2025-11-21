Soirée beaujolais/fritons de canards à Saint-Salvadou Le Bas Ségala

Soirée beaujolais/fritons de canards à Saint-Salvadou

Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron

Vendredi 2025-11-21

Soirée vin nouveau et fritons de canard. Ambiance musicale avec LOL .

Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 83 65

English :

New wine and duck fritons evening. Musical entertainment with LOL .

German :

Abend mit neuem Wein und Entenfritons. Musikalische Umrahmung mit LOL .

Italiano :

Serata con vino nuovo e frittelle di anatra. Intrattenimento musicale con i LOL .

Espanol :

Nueva velada de vino y buñuelos de pato. Animación musical con LOL .

