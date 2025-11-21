Soirée beaujolais/fritons de canards à Saint-Salvadou Le Bas Ségala
Soirée beaujolais/fritons de canards à Saint-Salvadou Le Bas Ségala vendredi 21 novembre 2025.
Soirée beaujolais/fritons de canards à Saint-Salvadou
Saint-Salvadou Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2025-11-21
2025-11-21
Soirée vin nouveau et fritons de canard. Ambiance musicale avec LOL .
Saint-Salvadou Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 83 65
English :
New wine and duck fritons evening. Musical entertainment with LOL .
German :
Abend mit neuem Wein und Entenfritons. Musikalische Umrahmung mit LOL .
Italiano :
Serata con vino nuovo e frittelle di anatra. Intrattenimento musicale con i LOL .
Espanol :
Nueva velada de vino y buñuelos de pato. Animación musical con LOL .
