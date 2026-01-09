Soirée Beaujolais Nouveau Repas lyonnais Châtillon-sur-Loire

Soirée Beaujolais Nouveau Repas lyonnais

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Début : 2026-11-21 19:30:00

fin : 2026-11-21

2026-11-21

Participez au Repas du Lyonnais le samedi 21 novembre à 19h30 au CSC de Châtillon-sur-Loire ! Célébrez l’arrivée du Beaujolais Nouveau lors d’une soirée conviviale animée.

Le BCCL de Châtillon-sur-Loire vous propose un Repas du Lyonnais le 21 novembre à 19h30 au CSC, une soirée festive pour célébrer l'arrivée du Beaujolais Nouveau ! Cette soirée conviviale sera animée, promettant une ambiance chaleureuse et entraînante.

Ne manquez pas cette occasion de partager un moment convivial avec vos proches. Réservez dès maintenant au 06 70 43 14 06. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 43 14 06 bccl.loiret@gmail.com

English :

Join us for the Repas du Lyonnais on Saturday November 22 at 7:30pm at the CSC in Châtillon-sur-Loire! Celebrate the arrival of Beaujolais Nouveau with a convivial evening hosted by DJ Snake 59. Menu: aperitif, salade lyonnaise, hot sausage, gratin dauphinois and dessert. Adults 22?, children 10?

