AGENDA · Illiat
Soirée Beaujolaise Illiat
vendredi 20 novembre 2026 · Illiat
Informations pratiques
Illiat
Soirée Beaujolaise
Maison des associations Illiat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21
Venez fêter le Beaujolais Nouveau avec le sou des écoles !
.
Maison des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 23 64 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate Beaujolais Nouveau with the Sou des Ecoles!
L’événement Soirée Beaujolaise Illiat a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Illiat (Ain)
- Vente de saucisson et lard au gène Illiat 26 septembre 2026
- Exposition Illiat du talent Illiat 10 octobre 2026
- Soirée Halloween Illiat 31 octobre 2026
- Marché de Noël Illiat 18 décembre 2026