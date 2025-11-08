Informations pratiques

Illiat

Soirée Beaujolaise

Maison des associations Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21

Venez fêter le Beaujolais Nouveau avec le sou des écoles !

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Maison des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 23 64 65

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English :

Come and celebrate Beaujolais Nouveau with the Sou des Ecoles!

L’événement Soirée Beaujolaise Illiat a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Val de Saône Centre