UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Illiat

Soirée Beaujolaise Illiat

vendredi 20 novembre 2026 · Illiat

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Maison des associations
Ville
01140 Illiat
Département
Ain
Tarif

Illiat

Soirée Beaujolaise

Maison des associations Illiat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 19:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21

Venez fêter le Beaujolais Nouveau avec le sou des écoles !
  .

Maison des associations Illiat 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 23 64 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Beaujolais Nouveau with the Sou des Ecoles!

L’événement Soirée Beaujolaise Illiat a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Illiat (Ain)