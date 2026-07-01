Soirée Bib’ en herbe, Parc Colette, Avignon
mardi 4 août 2026 · Parc Colette · Avignon
Informations pratiques
Soirée Bib’ en herbe Mardi 4 août, 18h00 Parc Colette Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T20:00:00+02:00
Dans un grand espace ouvert, venez passer le début de soirée en compagnie de vos bibliothécaires, profitez des animations créatives et ludiques et vous détendre dans notre espace de lecture en plein air !
Parc Colette 72b avenue eisenhower, avignon Avignon 84004 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Ouverture :
A partir de 7h30 toute l’année
Fermeture :
Octobre à mars : 18h00
Avril, mai, août, septembre : 20h00
Juin, juillet : 22h00
Pied d’immeuble Un été à Avignon Hors les murs
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