Soirée Bib’ en herbe, Parc Colette, Avignon

Informations pratiques

Soirée Bib’ en herbe Mardi 4 août, 18h00 Parc Colette Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T20:00:00+02:00

Dans un grand espace ouvert, venez passer le début de soirée en compagnie de vos bibliothécaires, profitez des animations créatives et ludiques et vous détendre dans notre espace de lecture en plein air !

Parc Colette 72b avenue eisenhower, avignon Avignon 84004 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Ouverture :

A partir de 7h30 toute l’année

Fermeture :

Octobre à mars : 18h00

Avril, mai, août, septembre : 20h00

Juin, juillet : 22h00

Pied d’immeuble Un été à Avignon Hors les murs