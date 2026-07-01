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Soirée Bib’ en herbe, Parc Colette, Avignon

mardi 4 août 2026 · Parc Colette · Avignon

Soirée Bib’ en herbe, Parc Colette, Avignon

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Lieu
Parc Colette
Adresse
72b avenue eisenhower, avignon
Ville
84004 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Soirée Bib’ en herbe Mardi 4 août, 18h00 Parc Colette Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T20:00:00+02:00

Dans un grand espace ouvert, venez passer le début de soirée en compagnie de vos bibliothécaires, profitez des animations créatives et ludiques et vous détendre dans notre espace de lecture en plein air !

Parc Colette 72b avenue eisenhower, avignon Avignon 84004 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Ouverture :
A partir de 7h30 toute l’année

Fermeture :
Octobre à mars : 18h00
Avril, mai, août, septembre : 20h00
Juin, juillet : 22h00
Pied d’immeuble Un été à Avignon Hors les murs

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