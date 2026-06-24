Soirée Blackminton Salle Zunino Tourouvre au Perche
Soirée Blackminton Salle Zunino Tourouvre au Perche samedi 21 novembre 2026.
Tourouvre au Perche
Soirée Blackminton
Salle Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 18:30:00
fin : 2026-11-21 01:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Le Blackminton est une animation sportive et ludique inspirée du badminton, se déroulant dans l’obscurité avec des éclairages UV et des équipements fluorescents. cette manifestation proposé par les Badistes de l’étoile avec le concours de Move On Up, propose une pratique accessible à tous dans une ambiance conviviale et festive, pouvant être accompagnée d’une animation musicale et d’un buffet. Boissons et repas participatifs.
Payant. .
Salle Zunino Rue du General de Gaulle Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 7 68 02 63 82 lesbadistesdeletoile@gmail.com
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English : Soirée Blackminton
L’événement Soirée Blackminton Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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