Soirée blanche 100 % Salsa Cubana Iles du Chez Étoile-sur-Rhône mercredi 8 juillet 2026.

Étoile-sur-Rhône

Soirée blanche 100 % Salsa Cubana

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez vous amuser au rythme de la salsa !

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

Come have some fun dancing to the rhythm of salsa!

L’événement Soirée blanche 100 % Salsa Cubana Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-24 par Valence Romans Tourisme