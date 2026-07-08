Soirée Blanche à l’Hôtel Renaissance Renaissance Aix-en-Provence Hôtel Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Soirée Blanche à l’Hôtel Renaissance

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h30 à 23h. Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 256 avenue de Pérouse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Rejoignez nous pour la soirée blanche de l’Hôtel Renaissance. Au programme, cocktail chic au bord de la piscine, DJ Set, Saxophoniste live et show de natation synchronisée ! Dress code tout en blanc

Rejoignez nous pour un cocktail chic mémorable au bord de la piscine avec DJ set et animations tout au long de la soirée. .

Renaissance Aix-en-Provence Hôtel 256 avenue de Pérouse Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 91 52 12 f&b@renaissance-aix.com

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English :

Join us for the Renaissance Hotel’s White Party. The evening’s lineup includes a chic poolside cocktail party, a DJ set, a live saxophonist, and a synchronized swimming show! Dress code: all white

L’événement Soirée Blanche à l’Hôtel Renaissance Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence