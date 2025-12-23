Aspet

SOIRÉE BRAME DU CERF

Place du Pré Commun Aspet Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Vivez l’expérience de la saison des amours dans un lieu privilégié dans les Pyrénées avec le brame du cerf

Soirée brame du cerf

A partir de 4 pers.

Vivez l’expérience de la saison des amours dans un lieu privilégié dans les Pyrénées avec le brame du cerf. L’observation du cerf durant l’automne est l’événement insolite à ne pas manquer pour partir à la rencontre de ce roi des forêts. A la tombée de la nuit, vous partirez aux côtés de Florise, accompagnatrice en montagne. Une petite marche d’approche facile sera nécessaire pour arriver sur le lieu d’observation. Florise vous prêtera des jumelles, elle vous informera sur l’utilisation des lunettes d’approche pour observer les animaux lorsque vous aurez la chance d’en voir et tant qu’il fera jour. Votre accompagnatrice vous apportera bien sûr des informations durant la marche d’approche et durant l’observation des cerfs et des biches. 25 .

Place du Pré Commun Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Experience the mating season in a privileged location in the Pyrenees with the stag bellow

L’événement SOIRÉE BRAME DU CERF Aspet a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE