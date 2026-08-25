Soirée Cabaret Thouars
vendredi 16 octobre 2026 · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Soirée Cabaret
Rue du Stade Thouars Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Thouars-en-fête propose une soirée cabaret avec la troupe d’Olivier Disais, vendredi 16 octobre dès 20h, à la salle des fêtes de Sainte-Radegonde. Spectacle, apéritif, planche charcuterie/fromages, dessert et café compris. Buvette sur place. Réservation www.helloasso.com
Thouars-en-fête vous propose une soirée cabaret avec la troupe d’Olivier Disais, vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h, à la salle des fêtes de Sainte-Radegonde.
Au programme un spectacle glamour, audacieux et festif, mêlant strass, plumes, musique et tableaux inspirés de l’univers du cabaret.
La soirée comprend un apéritif, une planche de charcuterie et fromages, un dessert ainsi qu’un café. Une buvette sera également proposée sur place.
Réservation via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/thouars-en-fete/evenements/soiree-cabaret-du-vendredi-16-octobre-2026 .
Rue du Stade Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Cabaret
Thouars-en-fête is hosting a cabaret evening featuring Olivier Disais’s troupe on Friday, October 16, starting at 8:00 p.m., at the Sainte-Radegonde community hall. The show, an aperitif, a charcuterie and cheese platter, dessert, and coffee are included. Refreshments available on site. Reservationswww.helloasso.com
L’événement Soirée Cabaret Thouars a été mis à jour le 2026-08-22 par Maison du Thouarsais
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