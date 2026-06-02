SOIRÉE CAFÉ Bédarieux
SOIRÉE CAFÉ Bédarieux mercredi 19 août 2026.
Bédarieux
SOIRÉE CAFÉ
Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Lovelia, un duo de chanteuses aux voix aussi puissantes que touchantes, reconnues dans les plus grands spectacles en France et à l’International. En passant du lounge à l’animation, à travers les années, vous ne pourrez que passer un agréable moment !
19h à 21h | Soirée café animation musicale avec Lovelia
Place Roger Abbal
Lovelia, un duo de chanteuses aux voix aussi puissantes que touchantes, reconnues dans les plus grands spectacles en France et à l’International. En passant du lounge à l’animation, à travers les années, vous ne pourrez que passer un agréable moment !
19h à 21h | Soirée café animation musicale avec Lovelia
Place Roger Abbal .
Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27
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English :
Lovelia, a duo of singers with voices as powerful as they are moving, recognized in the biggest shows in France and internationally. From lounge to animation, through the years, you’re sure to have a great time!
7pm to 9pm | Soirée café: musical entertainment with Lovelia
Place Roger Abbal
L’événement SOIRÉE CAFÉ Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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