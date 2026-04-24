Bédarieux

VISITE VILLE DE BEDARIEUX, VILLE DE RESISTANCE MARDI 18 AOUT 2026 9H

1 rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Visite guidée de la de Bédarieux à travers ses lieux de résistance urbaine par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).

Le Mardi 18 août 2026 à 9h, rdv devant l’office de tourisme 1 rue de la République Bédarieux.

Visite gratuite,

Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79

Visite guidée de la de Bédarieux à travers ses lieux de résistance urbaine par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).

Le Mardi 18 août 2026 à 9h, rdv devant l’office de tourisme 1 rue de la République Bédarieux.

Visite gratuite,

Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79 .

1 rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 06 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

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English :

Guided tour of Bédarieux through its places of urban resistance by the Résurgences association (study, safeguard and promotion of heritage).

Tuesday, August 18, 2026 at 9 a.m., meet in front of the tourist office 1 rue de la République Bédarieux.

Visit free of charge,

Information and booking: Office de Tourisme Grand Orb, Bédarieux office: 04 67 95 08 79

L’événement VISITE VILLE DE BEDARIEUX, VILLE DE RESISTANCE MARDI 18 AOUT 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB