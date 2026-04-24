VISITE VILLE DE BEDARIEUX, VILLE DE RESISTANCE MARDI 18 AOUT 2026 9H Bédarieux
VISITE VILLE DE BEDARIEUX, VILLE DE RESISTANCE MARDI 18 AOUT 2026 9H Bédarieux mardi 18 août 2026.
Bédarieux
VISITE VILLE DE BEDARIEUX, VILLE DE RESISTANCE MARDI 18 AOUT 2026 9H
1 rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Visite guidée de la de Bédarieux à travers ses lieux de résistance urbaine par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).
Le Mardi 18 août 2026 à 9h, rdv devant l’office de tourisme 1 rue de la République Bédarieux.
Visite gratuite,
Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79
Visite guidée de la de Bédarieux à travers ses lieux de résistance urbaine par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).
Le Mardi 18 août 2026 à 9h, rdv devant l’office de tourisme 1 rue de la République Bédarieux.
Visite gratuite,
Informations et renseignements Office de Tourisme Grand Orb, bureau de Bédarieux 04 67 95 08 79 .
1 rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 06 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tour of Bédarieux through its places of urban resistance by the Résurgences association (study, safeguard and promotion of heritage).
Tuesday, August 18, 2026 at 9 a.m., meet in front of the tourist office 1 rue de la République Bédarieux.
Visit free of charge,
Information and booking: Office de Tourisme Grand Orb, Bédarieux office: 04 67 95 08 79
L’événement VISITE VILLE DE BEDARIEUX, VILLE DE RESISTANCE MARDI 18 AOUT 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- OUM PA PA SAISON CULTURELLE Bédarieux 30 avril 2026
- CIRCUIT LE CIRCUIT DES COULEURS SITE VTT GRAND ORB EN HAUT LANGUEDOC Bédarieux Hérault 1 mai 2026
- PASSA MERIDIA À VTT BRANCHE SUD DE BÉDARIEUX À CARCASSONNE Bédarieux Hérault 1 mai 2026
- PASSA MERIDIA À VTT BRANCHE NORD DE BÉDARIEUX À LA SALVETAT Bédarieux Hérault 1 mai 2026
- RANDONNÉE LE ROC ROUGE Bédarieux Hérault 1 mai 2026