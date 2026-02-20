Soirée Carnaval salle des fêtes Robert Sauvion Naintré
Soirée Carnaval salle des fêtes Robert Sauvion Naintré samedi 28 mars 2026.
2026-03-28
Samedi **28 mars** à partir de 19 h 30 à la _salle des fêtes Robert Sauvion_ à **Naintré**, le _Comité des Fêtes_ organise une **soirée Carnaval** avec **repas** _(1 galette et crêpes à volonté)_ pour les **adultes 22 €**, et pour les **moins de 12** **ans 10 €**.
Cette _soirée_ sera _animée_ par _**DJ MIX FUN**_. Venez tous déguisés (concours du plus beau déguisement).
_Réservation_ au **06 43 87 44 45** et **06 18 85 42 05.**
_**Attention places limitées**_. .
