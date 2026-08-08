Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Swing that Urtreger Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche
vendredi 18 décembre 2026 · Le Carré du Perche · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Mortagne-au-Perche
Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Swing that Urtreger
Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Rendons hommage en musique à René Urtreger, figure majeure du jazz français et dernier grand témoin de l’âge d’or du be‑bop. Pianiste au toucher unique, compagnon de route de Miles Davis, Lester Young, Chet Baker, Stan Getz et tant d’autres, il a traversé près de sept décennies de création musicale avec une élégance rare, faite de swing, de retenue et d’émotion profonde.
René a aussi contribué à l’âge d’or de la variété française dans les années 60 avec notamment Serge Gainsbourg et Claude François.
Autour de sa famille, de ses amis du Perche, de musiciens qui ont partagé sa route, ce concert célébrera l’homme autant que l’artiste un musicien libre, exigeant, pudique, dont la sensibilité et la force intérieure ont marqué des générations.
Ensemble, nous célébrerons l’artiste autant que l’ami.
Une soirée pour se souvenir, écouter, partager et faire vivre encore cette musique qui, pour lui, n’a jamais cessé d’être une histoire profondément humaine. Une histoire de rencontres.
Formule Café-concert Bar ouvert pendant toute la durée du concert
Spectacle tout public .
Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr
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English : Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Swing that Urtreger
L’événement Soirée Carré Pêle-Mêle Café-concert Swing that Urtreger Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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