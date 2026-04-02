Informations pratiques

Ensisheim

Soirée chansons & humour Nicolas Jules

7 rue de la Liberté Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22 22:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Avec humour, Nicolas Jules nous mène par le bout du cœur sur les sentiers de l’imprévu.

Une occasion unique de le voir sur scène à Ensisheim !

Nicolas Jules est né à Poitiers où il ne vit pas. Il aime, écrit, chante, joue de la guitare et monte sur scène avec l’envie tenace d’échapper au monde du travail. Il ne possède ni maison ni voiture.

Il a enregistré plusieurs disques longues durées mais ça prend de la place alors il aimerait bien que vous en commandiez quelques-uns. Comme le temps passe vite et que la postérité ne l’intéresse pas du tout, il espère vous rencontrer bientôt, vous et lui, bien vivants.

Nicolas Jules, c’est plus de 3 000 concerts, 30 ans sur les routes, 12 albums… et quelques extras.

La guitare de Nicolas Jules est électrique depuis 15 ans et ses airs de plus en plus allumés. La démarche est assurée et le verbe, en équilibre. Baroudeur décalé de la scène actuelle, dandy et doux dingue, il ne raconte pas d’histoires il chante les émotions fortes. Une fine pluie de mots qui pénètre les os, mélodie sensuelles, rythmiques en coups de sang.

Avec humour, Nicolas Jules nous mène par le bout du cœur sur les sentiers de l’imprévu.

Une occasion unique de le voir sur scène à Ensisheim ! 0 .

7 rue de la Liberté Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54 mediatheque@ensisheim.net

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English :

With humor, Nicolas Jules leads us by the heart down the paths of the unexpected.

A unique opportunity to see him on stage in Ensisheim!

L’événement Soirée chansons & humour Nicolas Jules Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Centre Haut-Rhin Ensisheim